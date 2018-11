Motores Sebastien Loeb revela decoração do seu Peugeot para o ‘Dakar’ Por

Sebastien Loeb revelou a decoração do Peugeot 3008 DKR com que vai alinhar no Rali Dakar 2019.

O francês, ex-campeão do Mundo de Ralis, vai alinhar na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial pela quarta vez, e apesar de manter Daniel Elena desta vez fá-lo com um Peugeot inscrito pela estrutura privada da PH Sport.

Como é natural o carro de Loeb surge com as cores da Red Bull, que o tem apoiado desde há vários anos, a que se junta também a Bardhal, patrocinador associado à sua equipa no WTCC.

No ano passado o alsaciano foi forçado a abandonar o Rali Dakar quando liderava, mas depois de um nono lugar conseguido na sua estreia na prova, em 2016. conseguiu terminar em segundo no ano seguinte. Por isso os objetivos passam certamente por subir mais um degrau no pódio final.