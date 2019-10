Motores Sebastien Loeb pode ter “andamento e ajudar” a Hyundai na Catalunha Por

Campeão do Rali da Catalunha, Sebastien Loeb é uma ‘carta’ que pode baralhar o ‘poker’ do título na penúltima prova do Campeonato do Mundo da especialidade.

O francês alinha no evento do próximo fim de semana para dar o máximo de pontos da Hyundai e os ‘roubar’ aos adversários de Thierry Neuville, sobretudo Ott Tanak e Sebastien Ogier.

Juntamente com Daniel Elena – seu fiel navegador de sempre – Loeb tenta um ano depois repetir o êxito alcançado na prova espanhola em 2018, então com o Citroën C3 WRC. O Hyundai i20 Coupé WRC é uma máquina diferente, mas capaz nos vários tipos de piso, como já o demonstrou no passado.

O piloto da Alsácia será instrumental para auxiliar a marca coreana e Neuville, que está a 41 pontos de Tanak no campeonato de pilotos quando faltam apenas disputar dois ralis. Dir-se-ia que a pressão é enorme para sair da Catalunha com um bom resultado.

“O Rali de Espanha é uma prova de que sempre gostei”, sublinha Sebastien Loeb, referindo também: “O piso misto é qualquer coisa que sempre apreciei pelo passado, e é um único rali onde mudamos completamente as afinações do carro a meio do rali”.

Daí que o francês acredite que pode mesmo voltar a discutir o triunfo na prova catalã: “Estamos convencidos que podemos seguir o andamento (dos melhores) e ajudar a equipa a reforçar o seu avanço na sua batalha entre os construtores”.

A diferença da Hyundai para a segunda classificada Toyota é de apenas oito pontos, daí que nessa ‘guerra’ Loeb seja tão fundamental para a estratégia da formação liderada por Andrea Adamo.

“Claro que sabemos que o nível de competição que temos visto esta época no WRC está longe de nos facilitar a vida, mas daremos tudo o que temos. Thierry está determinado a manter a sua esperança de alcançar o título ao lado de Dani e Sebastien, dois pretendentes sérios em terrenos mistos em Espanha”, afirma o ‘patrão’ da Hyundai Motorsports, reiterando: “Nós queremos controlar o nosso próprio destino”.