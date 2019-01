Motores Sebastien Loeb pela segunda vez consecutiva Por

Sebastien Loeb obteve a sua segunda vitória consecutiva na competição de automóveis do Rali Dakar 2019, ao impor-se na sexta etapa da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial.

O francês tirou bom partido das capaciadades do Peugeot 3008 DKR # 306 da PH Sport, e a experiência do seu navegador Daniel Elena para se impor por 2m17s sobre Nasser Al-Attiyah, o líder do rali, e 6m56s sobre Carlos Sainz

Desta forma, o piloto do Qatar reforçou ainda mais o comando da classificação geral das quatro rodas, onde agora possui sobre 37m43s sobre Loeb, que agora tem mais de seis minutos de diferença para Stéphane Peterhansel, que na tirada de hoje perdeu mais de 18 minutos para Al-Attiyah e foi o grande perdedor do dia.

Em atualização