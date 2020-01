Motores Sebastien Loeb e Jari-Matti Latvala confirmados no Rali da Suécia Por

Sebastien Loeb, aos comandos de um dos Hyundai oficiais, e Jari-Matti Latvala, num dos Toyota de fábrica, estão entre os inscritos no Rali da Suécia.

Naquela que é a segunda prova do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) – que se disputa entre 13 e 16 de fevereiro, o francês e o finlandês estão entre os pilotos confirmados para o evento do ano em piso de neve por excelência.

Para Loeb a prova escandinava faz parte do programa parcial que o nove vezes campeão do Mundo tem este ano com a equipa Hyundai, enquanto que Latvala foi escalado para uma das provas que o seu calendário curto de 2020 no WRC, ainda que o seu Yaris WRC não esteja inscrito para pontuar pela equipa oficial da Toyota.

Sebastien Loeb venceu apenas por uma ocasião (2004) o Rali da Suécia, enquanto Jari-Matti Latvala impôs-se por quatro vezes na prova sueca do ‘Mundial’.