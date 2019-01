Motores Sebastien Loeb com abordagem humilde no ‘Dakar’ Por

Sebastien Loeb alinha no Rali Dakar 2019 aos comandos de um Peugeot 3008 DKR na condição de concorrente privado. Isso faz com que tenha uma abordagem humilde à prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial.

Embora o ‘Dakar’ tenha este ano um formato mais reduzido do que o habitual e seja disputado apenas num país da América do Sul (o Peru), o nove vezes Campeão do Mundo de Ralis sabe muito bem que alinhar com a estrutura da PH Sport não é a mesma coisa que o fazê-lo com a equipa oficial da Peugeot, como sucedeu em 2018.

Loeb não faz muitas previsões e destaca: “As dunas são uma incógnita. Temos de encará-las com humildade mantendo em mente que o objetivo é ultrapassá-las e não ficar atolado. Nas dunas de areia podemos ganhar dois minutos mas também podemos facilmente perder quase uma hora cometendo pequenos erros. Por isso vamos levar o nosso tempo”.

“Por outro lado temos um carro que não nos permite especificamente ser lentos nas dunas, porque ficamos presos nelas; temos de manter o balanço para as ultrapassar, e a decisão sobre o que fazer nem sempre é fácil. Em termos de alerta para o terreno que se pisa o Peter (Stéphane Peterhansel), e outros com muitos anos disto, é um perito e têm vantagem sobre nós”, reconhece o antigo piloto da Citroën no WRC.

Sebastien Loeb, cujo melhor resultado no ‘Dakar’ foi o segundo lugar conseguido em 2017, também considera que o seu estatuto de privado na prova deste ano o deixa “mais relaxado”, mas também ciente de que está menos preparado para as dificuldades que as equipas de fábrica.

“Trata-se de uma iniciativa minha, por isso é um desafio significativamente diferente. Enfrentamos as coisas à nossa maneira, não guio para uma equipa oficial, com todas as limitações e vantagens que isso acarreta. Estamos mais relaxados, mas não pude preparar as coisas como sucedeu no passado. Penso que tivemos três dias de testes em Marrocos além de dois ralis pela Peugeot na época passada, enquanto desta vez tive apenas um dia”, acrescenta Loeb.