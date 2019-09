Motociclismo Sebastien Buhler no top dez em Marrocos Por

Depois ter sido quinto no prólogo, Sebastian Buhler concluiu o segundo dia do Panafrica Rally entre os dez primeiros da competição das motos desta prova que decorre no norte de Marrocos

O piloto da KTM 450 Rally # 8 cumpriu os 230 quilómetros da especial de hoje em 3h26m40s, mostrando mais uma vez uma grande consistência e um maior à vontade em termos de navegação.

Esta tirada caracterizava-se por um traçado com piso muito diversificado que oscilou entre pistas rápidas, dunas e passagens rochosas. E Buhler viu o seu andamento ficar condicionado durante alguns quilómetros devido a um problema mecânico que ficou resolvido no abastecimento.

Apesar do percalço o piloto português mostrou-se satisfeito com o seu desempenho: “Comecei bem a corrida, mas a dada altura tive um problema no disco de trás da mota e tive de fazer 80 km sem travão. Depois no abastecimento solucionei o problema”.

“O saldo é positivo porque o objetivo é treinar e ganhar ritmo, por isso acho que foi um bom dia”, referiu ainda o jovem piloto de 24 anos, já a pensar na especial de amanhã, com cerca de 290 quilómetros cronometrados e 10 em ligação.