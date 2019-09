Motociclismo Sebastien Buhler ‘aponta baterias’ ao Panafrica Rally Por

Sebastian Buhler vai disputar o Panafica Rally, prova que se realiza a partir de amanhã na região marroquina de Merzouga.

É a segunda vez que o piloto, campeão nacional TT1 pela primeira vez aos 19 anos, vai disputar este evento, onde foi quarto em 2017.

Buhler, que no Rali Dakar 2019 se estreou com um top 20 absoluto e um pódio entre os estreantes, vai alinhar pela equipa Speedbrain e aos comandos de uma KTM 450 inscrita na categoria M3, tendo como adversários alguns dos melhores pilotos que disputam o TT mundial.

“Parto para esta corrida muito motivado. O meu objetivo final é sempre a próxima participação no Rali Dakar, onde quero estar ao mais alto nível para enfrentar esse grande desafio”, afirma o piloto português.

Para Sebastian Buhler o evento marroquino vai permitir-lhe “treinar e preparar o Dakar”, acrescentando: “Quero poder fazer o máximo número de horas no deserto e poder treinar a navegação, tão importante para uma prova tão exigente e dura como o Dakar. Sinto-me bem preparado para este desafio e muito expectante”.

A edição deste ano do Panafrica Rally concentra-se em torno de Merzouga, onde serão disputadas seis especiais cronometradas em forma de boucle, uma delas maratona, num total de 1500 km. Sábado dia 21 de setembro, decorrem as verificações técnicas e administrativas. Desportivamente a prova arranca no domingo com um prólogo de 90 km.