Sebastien Buemi na 'pole' em Berlim e Félix da Costa oitavo

Sebastien Buemi vai partir da ‘pole position’ para a prova que Fórmula E que hoje se disputa no Aeroporto de Tempelhof, em Berlim (Alemanha).

O suíço da Nissan eDams bateu por quatro décimas o belga Stoffel Vandoorne na ‘super pole’, à qual não conseguiu aceder António Félix da Costa, autor do oitavo tempo.

Buemi realizou uma volta em 1m07,295s, numa derradeira sessão onde foi mais forte do que Vandoorne, no melhor dos monolugares da HWA, enquanto o brasileiro Lucas di Grassi, da Audi, obeve a terceira marca, a cinco décimas do suíço.

A segunda fila da grelha é completada por Gary Paffett, no segundo monolugar da HWA. Alex Lynn, da Jaguar, e Alexander Sims, colega de equipa de António Félix da Costa, completaram o lote dos seis mais rápidos que chegaram à ‘super pole’.

No entanto pedem penalizações obre o britânico da BMWi Andretti e sobre Daniel Abt, sétimo mais rápido no segundo monolugar da Audi Sport Abt, que poderão catapultar Félix da Costa para o sexto lugar da grelha de partida para a corrida desta tarde.

O piloto português da BMWi Andretti viu-se mais uma vez prejudicado pelo facto de estar no primeiro grupo de qualificação e ficou a mais de nove décimas do melhor tempo. Ainda assim entre os homens da frente do campeonato foi o melhor, pois atrás de si ficaram Jean-Eric Vergne, o líder, autor do nono tempo, Jerôme d’Ambrosio, 10, Pascal Wehrlein, 11º, ou Oliver Rowland, 12º.