Motores Sebastien Buemi garante ‘pole position’ e Félix da Costa parte de oitavo em Nova York Por

Sebastian Buemi garantiu hoje a ‘pole position’ para a penúltima corrida do Campeonato FIA de Fórmula E, que mais logo se disputa no traçado urbano de Booklynn, em Nova York.

Foi a terceira vez que o suíço da Nissan eDams garantiu o primeiro lugar da grelha de partida esta temporada – a juntar às ‘pole’ por si conseguidas em Santiago do Chile e Berlim – numa qualificação onde António Félix da Costa não foi além do oitavo tempo.

O piloto português da BMWi Andretti foi o mais rápido do Grupo um, com uma volta em 1m10,845s, mas como já era privisível nesta primeira fase da qualificação a pista é sempre menos rápida. E assim Félix da Costa terá de largar da quarta linha da grelha de partida para a corrida que se disputa mais logo (21h00 Portugal).

Buemi realizou uma volta ao traçado nova-iorquino em 1m10,556s na super pole, superando por 32 milésimas Sam Bird, da Virgin Enevision, e por 33 Pascal Wehrlein, da Mahindra. A segunda fila da grelha completa-se com Alexander Sims, que num melhor grupo de qualificação conseguiu aceder à super pole e garantir o quarto lugar do ‘grid’.

O top seis (terceira fila da grelha) completou-se com Daniel Abt, o melhor representante da Audi Sport, e Jose Maria Lopez, o melhor piloto da Geox Dragon.

Já o líder do campeonato e grande favorito à renovação do título, Jean-Eric Vergne, foi quase uma décima mais lento do que Félix da Costa. O francês da DS Techeetah vai arrancar de décimo para a corrida de hoje, a primeira duas que este fim de semana encerram a temporada 2018/2019 da Fórmula E.

Resultado da qualificação

1º Sebastien Buemi (Nissan eDams) 1m10,566s

2º Sam Bird (Virgin) 1m10,588s

3º Pascal Wehrlein (Mahindra) 1m10,589s

4º Alexander Sims (BMWi) 1m10,590s

5º Alex Lynn (Jaguar) 1m10,669s

6º Daniel Abt (Audi Sport) 1m10,781s

7º Jose Maria Lopez (Dragon) 1m10,836s

8º António Félix da Costa (BMWi) 1m10,845s

9º Robin Frijns (Virgin) 1m10,854s

10º Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) 1m10,933s