Fórmula 1 Sebastian Vettel o mais rápido nos primeiros treinos do Grande Prémio do México Por

Sebastian Vettel foi o mais rápido do primeiro dia de treinos do Grande Prémio do México de Fórmula 1, que domingo se disputa no Circuito Hermanos Rodriguez.

Com uma volta em 1m16,607s, o alemão da Ferrari ‘pulverizou’ a tabela de tempos até então realizados, batendo por 0,115s Max Verstappen, da Red Bull Racing.

O holandês intrometeu-se entre os dois pilotos da Ferrari, já que Charles Leclerc realizou o terceiro registo, a 0,465s do seu companheiro de equipa.

Todos os melhores tempos foram conseguidos com os pneus super macios da Pirelli, sendo que a generalidade dos pilotos também usou as misturas intermédias na parte final das duas sessões, acreditando-se que alguns possam vir a arriscar usar essa mistura na derradeira qualificação de amanhã, como estratégia para início de corrida no domingo.

Na Mercedes o segundo treino foi abordado com o pensamento nos dois próximos dias, com Valtteri Bottas a não ir além do quarto tempo, a mais de seis décimas de Vettel, e Lewis Hamilton – que fora o mais rápido da manhã – a quedar-se pelo quinto registo, a mais de nove décimas do melhor tempo.

Numa segunda sessão de treinos que foi interrompida 18 minutos devido a uma violenta saída de pista de Alex Albon – que deixou o tailandês ‘apeado’ o resto da tarde, devido aos estragos no seu Red Bull – o melhor dos ‘outros’ foi Daniil Kvyat, sendo que tanto o russo da Toro Rosso como o seu companheiro de equipa, Pierre Gasly, foram os que mais perto rodaram dos pilotos das três equipas de topo.

Carlos Sainz Jr, teve de se contentar com a oitava marca, apesar de ser o melhor dos homens da McLaren, que ‘ensadwicharam’ Nico Hulkenberg, o melhor dos pilotos da Renault neste segundo treino livre.

Resultado da qualificação

1º Sebastian Vettel (Ferrari) 1m16,607s

2º Max Verstappen (Red Bull) 1m16,722s

3º Charles Leclerc (Ferrari) 1m17,072s

4º Valtteri Bottas (Mercedes) 1m17,221s

5º Lewis Hamilton (Mercedes) 1m17,570s

6º Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1m17,747s

7º Pierre Gasly (Toro Rosso) 1m18,003s

8º Carlos Sainz Jr (McLaren) 1m18,261s

9º Nico Hulkenberg (Renault) 1m18,261s

10º Lando Norris (McLaren) 1m18,349s