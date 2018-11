Fórmula 1 Sebastian Vettel o mais rápido no começo dos testes no Abu Dhabi Por

Depois de ter destronado Valtteri Bottas do topo da tabela de tempos a meio da jornada, Sebastian Vettel terminou como o piloto mais rápido no primeiro dia de testes de pré-temporada de Fórmula 1 no Abu Dhabi.

Na pista que domingo serviu ao último Grande Prémio da temporada o alemão realizou a melhor volta ao Circuito de Yas Marina em 1m36,812s, superando por quatro décimas Bottas, tendo pneus hiper macios da Pirelli montados no Ferrari. Uma mistura idêntica à que o finlandês tinha no seu Mercedes, mas com a versão 2019 do composto, denominado de Composto 5 do construtor italiano.

Pela primeira vez aos comandos de um Racing Point Force Indiam Lance Stroll deu nas vistas ao rubricar a terceira marca do dia, a 1,097s de Vettel, antecedendo Max Verstappen, no Red Bull. O holandês deverá ser rendido por Pierre Gasly no monolugar de Milton-Keynes na quarta-feira.

Apesar de Stroll ter tripulado hoje o Force India, da parte da manhã Sergio Perez tripulou o carro cor de rosa, logrando o quinto tempo, antecedendo Lando Norris, no McLaren e Nico Hulkenberg, no Renault.

No seu ‘batismo’ aos comandos do Haas VF-18 Pietro Fittipaldi perdeu tempo com um problema mecânico da parte da manhã. O brasileiro acabou com o oitavo registo e 56 voltas efetuadas em toda a jornada.

Mesmo assim conseguiu ser melhor do que Robert Kubica, que no Williams FW 41 completou somente 32 voltas. Isto porque teve de dividir o volante do carro britânico com o novo ‘recruta’ da equipa, George Russell. O Campeão em título da Fórmula 2 guiou o carro da parte da manhã e foi ligeiramente mais lento do que o polaco.

Kimi Raikkonen também chegou a tripular o Sauber, mas acabou parado na curva sete no final da sessão. Juntamente com Seal Gelael, ocupou um dos lugares do fundo da tabela de tempos. Gelael será rendido quarta-feira por Daniil Kvyat.

Estes testes no Abu Dhabi são apenas a primeira de várias ‘baterias’ de ensaios previstos na pré-temporada, sendo que depois haverá mais em Barcelona entre 18 e 21 de fevereiro e entre 26 de fevereiro e 1 de março, antes da primeira corrida de 2019, marcada para a Austrália, a 17 de março.