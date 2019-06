Fórmula 1 Sebastian Vettel garante que a Ferrari não é a mais rápida em Montreal Por

Apesar dos dois pilotos da Ferrari terem sido os mais rápidos nos treinos livres de sexta-feira, Sebastian Vettel garante que os carros italianos não são os carros a bater no Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1.

O alemão realizou o segundo melhor registo do dia em Montreal, logo atrás do seu companheiro de equipa Charles Leclerc, mas mesmo assim diz que os Mercedes são os melhores no Circuito Gilles Villeneuve.

Vettel é frio na análise ao que sucedeu ontem: “O balanço é um pouco mitigado. A pista estava particularmente escorregadia, mas as condições vão melhorar ao longo do fim de semana e vai ter se de fazer a mesma coisa. Não foi um bom dia para os pneus, já que eles não duravam muito tempo, sobretudo os macios”.

“Estou convencido que não somos os mais rápidos. Se olharmos para os resultados a meio do dia (primeira sessão) o andamento numa volta não o faz crer, mas penso que o resto da diferença é importante para a Mercedes. O carro ainda não está totalmente na janela que gostaria que ela evoluisse”, exprimiu o piloto de Heppenheim.

Para Sebastian Vettel os problemas enfrentados pelos Mercedes na sexta-feira, uma falta de pressão de combustível no carro de Valtteri Bottas e o contacto com o ‘muro dos campeões’ no caso de Lewis Hamilton, falseiam um pouco os resultados do primeiro dia de treinos.