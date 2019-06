Sébastian Vettel conquista ‘pole’ no Canadá 17 corridas depois

O alemão Sébastian Vettel (Ferrari) conquistou hoje a primeira ‘pole position’ da temporada, 56.ª da carreira, ao ser o mais rápido na sessão de qualificação de hoje para o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1.

O piloto da Ferrari demorou 1.10,240 minutos para percorrer o circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, deixando o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) em segundo, a apenas 0,206 segundos.

Vettel arrebatou o primeiro lugar na derradeira volta, destronando precisamente Lewis Hamilton.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi o terceiro, a 0,680 segundos.

Foi a primeira ‘pole position’ de Vettel desde o GP da Alemanha de 2018, há 17 corridas, quinta no circuito canadiano, 56.ª da carreira.

A sessão ficou ainda marcada pelo despiste do sueco Kevin Magnussen (Haas) no final da segunda sessão da qualificação (Q2), sem consequências físicas para o piloto.

O GP do Canadá é a sétima prova da temporada. Lewis Hamilton parte este domingo como líder do campeonato, com 137 pontos, mais 17 do que o seu companheiro de equipa na Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, que hoje não foi além do sexto lugar, a 0,861 segundos do mais rápido.

À frente de Bottas ficaram o australiano Daniel Ricciardo, que conseguiu a melhor qualificação no ano de estreia com a Renault, e o francês Pierre Gasly (Red Bull). Os três ficaram separados por apenas 30 milésimos de segundo.

A corrida está prevista para as 19:10 horas deste domingo.