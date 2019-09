Motociclismo Sebastian Buhler sobe ao pódio final do Panafrica Rally Por

Sebastian Buhler conclui de forma brilhante a sua participação no Panafrica Rally ao garantir o terceiro lugar da classificação das motos, numa das provas africanas mais exigentes, que hoje que concluiu em Marrocos.

O jovem piloto de apenas 24 anos esteve irrepreensível aos comandos da KTM 450 Rally # 8 e na derradeira especial da prova, com apenas 50 quilómetros, gastou 59m35s, o sétimo melhor tempo do dia.

Depois de ontem ter chegado a ascender ao segundo posto da ‘geral’, devido a uma penalização ao piloto que o precedera, Buhler acabou este evento na terceira posição, após uma tirada integralmente composta de areia e dunas.

“A etapa de hoje foi muito divertida. Eu gosto muito de provas disputadas em areia. Diverti-me imenso já nesta fase final. Sinto-me bem fisicamente. Houve dias mais difíceis, muito exigentes e duros, de difícil navegação também, que fazem jus à dureza da prova. Foi uma ótima corrida”, considerou o piloto português no final desta grande aventura de seis dias.

Sebastian Buhler disse adorar “voltar a competir no Panafrica e saio daqui com o sentimento de missão cumprida”. E reitera: “O objetivo era preparar-me para o Dakar, aproveitar o melhor possível e passar o maior número de horas possíveis em cima da mota, foi o que eu fiz e ainda poder terminar no pódio absoluto, foi a cereja no topo do bolo. Não podia estar mais satisfeito”.