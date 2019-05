Motociclismo Sebastian Buhler e Beto Borrego confirmam com triunfo no Alentejo Por

Sebastian Buhler, nas motos, e Beto Borrego, nos moto4, venceram hoje a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, prova pontuável para o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

O piloto da Husqvarna, que terminara o primeiro dia na liderança, conseguiu manter a primeira posição no decorrer dos 78 quilómetros dos setor cronometrado de hoje no conselho de Reguengos de Monsaraz.

Buhler, que venceu também a classe TT2, conseguiu terminar a prova alentejana com 5m03s de vantagem sobre António Maio, que experimentou pela primeira vez a Yamaha 450 Rally utilizada no Rali Dakar numa prova em solo nacional.

“Foi uma boa experiência andar com a mota do Dakar aqui nas pistas do Alentejo. Apesar de inicialmente, devido ao peso, ter sentido uma diferença grande, acabei por ficar muito confiante com a mota”, afirmou o Campeão Nacional.

Para Maio a intenção foi rodar com a moderna máquina dos três diapasões: “O objetivo é habituar-me a ela e ser rápido para continuar a manter um ritmo forte. Foi uma prova positiva e noto que evoluí durante as etapas. Ainda há muito trabalho a fazer na mota, mas estamos num bom caminho para que a preparação do Dakar de 2020 seja melhor do que a que fiz o ano passado”.

Bruno Borrego, em KTM, repetiu em Reguengos de Monsaraz o pódio aqui alcançado no ano passado e a ele juntou a vitória em TT3. Bernardo Megre, em Husqvarna, foi o mais rápido das TT1 e o sexto lugar de Salvador Vargas, em KTM, permitiu-lhe manter a liderança do Campeonato e sagrar-se, a duas jornadas do fim, campeão TT3. Entre os veteranos a vitória foi, uma vez mais, para Armindo Neves e na classe Promo venceu Vitor Lopes.

Na competição destinada aos Quad, o duelo entre Roberto Borrego e Luís Engeitado, ambos em Yamaha, pendeu para o primeiro que terminou com uma vantagem de 3m44s para o piloto de Ponte de Sor que na derradeira especial fez ainda uma paragem para socorrer um motard acidentado.

“Foi uma prova dura, mas estou feliz com esta vitória pois não foi fácil. Estive algum tempo parado no troço para assistir um piloto das duas rodas que estava acidentado, mas depois saí com vontade de ganhar a corrida porque se quiser ser campeão vou ter que vencer todas as corridas até ao final do campeonato”, destacou o vencedor.

“Então arrisquei tudo e ainda consegui passar o Luís em pista. No final a organização repôs o tempo que eu perdi e foi possível alcançar a vitória aqui em Reguengos”, referiu ainda o piloto de Portalegre.

Já Luís Engeitado revelou: “Correu tudo bem, mas foi uma prova dura. Hoje estava bastante cansado devido ao percurso de ontem. Mas, foi uma corrida bem disputada”, contou. Carlos Ribeiro (Honda) foi o terceiro classificado desta competição.