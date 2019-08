Apresentações/Novidades Seat lança Tarraco FR na variante híbrida ‘plug-in’ Por

A Seat vai lançar no mercado uma variante o seu SUV Tarraco na variante PHEV. Uma proposta com nível de equipamento FR mas com propulsão híbrida ‘plug-in’. A revelação acontecerá no próximo mês de setembro no Salão Automóvel de Frankfurt.

No nível de equipamento FR o SUV da marca de Martorell fica com um caráter desportivo mais vincado, com algumas ‘nuances’ bem visíveis no seu exterior, como guarda-lamas mais largos, ‘spoiler’ traseiro desportivo, jantes em liga leve específicas de 19 polegadas e assinatura luminosa ‘coast-to-coast’.

Já no interior deste Tarraco FRe vamos encontrar bancos desportivos em pele e revestimentos requintados que atestam o nível superior de equipamento, que inclui um maior sistema de ‘infotainment’ com ecrã de 9,2 polegadas.

Mas este SUV da Seat passará também a ser o mais potente da gama. Isso é conseguido pela propulsão híbrida, que implica um motor a gasolina de 1,4 litros turbo com 150 cv de pot~encia (110 kW), um motor elétrico de 85 kW (116 cv) e um conjunto de células da baterias de lítio de 12 kWh. No modo elétrico a autonomia pode superar os 50 quilómetros, com níveis de emissões abaixo dos 50 g/km.

O desempenho deste Tarraco FRe também impressiona, já que a potência combinada de 245 cv (180kW) permitem-lhe ir de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos e uma velocidade máxima de 217 km/h.

Embora o lançamento deste SUV muito especial da Seat esteja prevista para 12 de setembro em Frankfurt ao mercado só chegará no próximo ano.