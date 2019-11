Apresentações/Novidades Seat introduz Terraco com motor 1.5 TSi e caixa DSG Por

A Seat lançou o seu ‘SUV’ Terraco dotado com motor 1.5 TSi e caixa de velocidades automática DSG associada à tração integral 4Drive.

É uma solução que permite tirar melhor partido deste modelo da marca de Martorell e torná-lo mais próprio para umas incursões fora de estrada.

Até agora o Terraco só possuía tração dianteira, mas com o propulsor 1.5 TSi de 150 cv e a caixa DGS e a 4Drive fica mais apto para outras ‘aventuras’ que não a estrada de asfalto, onde pode chegar dos 0 aos 100 km/h em 9,5 segundos e alcançar uma velocidade máxima de 198 km/h.

Proposto nos níveis de equipamento Style e Xcellence, este SUV da Seat dá também a escolha por uma configuração de cinco ou sete lugares, sendo que na primeira a capacidade da bagageira é de 760 litros e na segunda perde 60 litros. Com o rebatimento dos bancos traseiros aumenta para 1775 litros.

Da lista de equipamento fazem parte o sistema Front Assist com deteção de bicicletas, o assistente de manutenção de faixa de rodagem e chamada de emergência. O nível de equipamento Xcellence acrescenta o Cruise Control adaptativo.

O sistema de assistência em emergência, o sistema de deteção de veículo no ângulo motor, o assistente de saída, o reconhecimento de sinais de trânsito, o assistente de congestionamento de trânsito e o assistente de luzes de máximos são opcionais.

Este lançamento da Seat antecede outros que a marca irá realizar no próximo ano, com a introdução do Terraco FR, no começo de 2020, e da variante híbrida Plug-In na segunda metade do mesmo ano.