Apresentações/Novidades Seat inicia fabrico de ventiladores Por

A Seat, à imagem de outros fabricantes de automóveis, iniciou a produção de ventiladores, aproveitando a sua capacidade industrial.

Numa altura em que Espanha é um dos três países com mais de infetados e mortes por coronavírus, esta iniciativa da marca de Martorell (Barcelona), destina-se a fornecer as unidades hospitalares e hospitais de campanha existentes no país vizinhos.

A Seat, que é detida pelo Grupo Volkswagen, responde a uma orientação do construtor de Volfsburgo para contribuir para o ‘esforço de guerra’ à pandemia que afetada toda a Europa e o Mundo.

Denominados OxyGEN, os ventiladores fabricados em Martorell estão homologados pelo sistema espanhol de saúde, com a devida autorização da agência sanitária nacional do país vizinho.