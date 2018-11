Desporto “Se o Real Madrid me chamasse voltaria? Claro que sim”, admite Casillas Por

Iker Casillas admitiu que se o Real Madrid o voltasse a chamar para fazer parte das fileiras merengues voltaria para a capital espanhola. As declarações do guarda-redes foram feitas em pleno Estádio do Dragão a um programa de Jorge Valdano. Veja o vídeo.

O dono das redes portistas, que se formou no Real Madrid onde é ainda um ídolo dos adeptos, não descarta um regresso à ‘casa branca’.

Numa entrevista ao programa Universo Valdano, da televisão Movistar Plus, que irá ser publicada na íntegra na quarta-feira, Casillas admite que voltaria ao Real Madrid, se o clube o chamasse.

“Se a seleção me chamasse, voltaria? Com todo o gosto. Se o Real Madrid me chamasse, voltaria? Claro que sim. Não posso esquecer onde fui criado”, disse Casillas.

O guarda-redes sustenta ainda que está satisfeito com a decisão que tomou em sair do Real Madrid, em 2015, e assinar pelo FC Porto.

“Penso que dei um passo acertado, que, se tivesse continuado no Real Madrid, teria tido um final pior do que aquele que tive.”

Veja o vídeo.