“Se o piso ficar ensopado” na Suécia “Ogier vai dar-se mal”

As palavras são de Pierre Budar, o diretor da equipa Citroën e do próprio. Sebastien Ogier vai “dar-se mal” se o piso das especiais do Rali da Suécia ficarem ensopadas.

Tem-se falado muito da evolução que as condições climatéricas vão ter ao longo dos dias desta segunda prova do WRC, e parece que se o terreno ficar sem neve e empapado isso não será favorável ao Campeão do Mundo.

São muitas as interrogações que se colocam em véspera da primeira etapa completa do rali escandinavo, e o homem forte da Citroën Racing reconhece que podem haver dificuldades para os seus pilotos: “Para mim isto fica um pouco misterioso. Houve as reflexões dos conhecedores que estão satisfeitos. Segundo eles a neve vai afundar, a estrada vai gelar de noite e haverá gelo de seguida”.

O que vem seguir pode não ser bom para o líder do ‘Mundial’, como admite Budar: “Se o piso ficar ensopado é claro que a situação será difícil. Ele vai passar mal”. Sebastien Ogier não está assim tão seguro, mas preferia que o gelo estivesse duro: “É difícil de saber. A noite de quinta-feira para sexta-feira anuncia-se mais amena. Se não voltar a gelar não sei o que vai acontecer sexta-feira de manhã. Se ficar ensopado isso arriscar a ser complicado para toda a gente”.