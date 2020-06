Nas Notícias “Se houver espectadores nos jogos da Champions em Lisboa, o PCP festejará”, avisa Louçã Por

Francisco Louçã, antigo coordenador do Bloco de Esquerda, comentou a escolha de Portugal para receber a final a oito da Liga dos Campeões e, ao mesmo tempo, aproveitou para chamar o PCP à questão, ao abordar a situação da Festa do Avante.

“Se houver espectadores nos jogos da Champions em Lisboa, o PCP festejará e não haverá uma alma em Portugal que diga que a Festa do Avante não se poderá realizar nas condições do costume. Porque, pelos vistos, no Estádio da Luz e de Alvalade isso é possível”, referiu Francisco Louçã.

Em declarações na SIC Notícias, o antigo coordenador do Bloco de Esquerda disse ainda que as declarações de António Costa a defender que a realização da fase final a oito da Champions em Portugal era como um “prémio para os profissionais de saúde”, caíram “muito mal”.

“O governo recusou-se dar um prémio de risco temporário que fosse às pessoas que deram horas para manter os serviços em funcionamento” durante a pandemia, recordou.

Louçã explicou ainda que um “prémio de risco” era “justificado como em outros países”.

“Podiam promover neste contexto o aumento da exclusividade. Isso seriam prémios. O futebol não é um prémio para os profissionais de saúde”, defendeu o economista e comentador político.

Francisco Louçã aproveitou ainda para criticar a cerimónia realizada por Marcelo Rebelo de Sousa para comemorar a escolha por parte da UEFA de Portugal como sede da final a oito da Champions 2019/20.

“O futebol é muito estimado mas tratar isto como prémio para os profissionais de saúde é exagerado”.