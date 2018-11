Desporto “Se esperam achincalhe o Bruno, não contem comigo”, diz André Geraldes Por

O antigo team manager do Sporting falou pela primeira vez das suspeitas em que esteve envolvido sobre um alegado pagamento num esquema de corrupção e declarou-se inocente. André Geraldes explicou ainda que nos últimos tempos da presidência de Bruno de Carvalho assumiu-se no papel da “ONU” no clube.

“À data dos factos [após a derrota com o Marítimo na última jornada do campeonato], tinha o clube virado de pernas para o ar. O André, por esses dias, tinha o treinador despedido, jogadores a querer falar com a direção, uma data de coisas em que estava metido, a fazer o papel da ONU”, explicou na CMTV.

Sem querer tecer muitos comentários sobre Bruno de Carvalho, André Geraldes limita-se a assumir que “a partir de janeiro” as coisas “começaram a não sair-lhe tão bem” por “motivos do foro pessoal”.

“Não vou entrar por aí. O meu papel era pacificar o que era um momento menos bom que a equipa atravessava. Bruno de Carvalho foi meu presidente durante cinco anos. Se esperam que o achincalhe, não contem comigo.”

Sobre o ataque a Alcochete, André Geraldes pretende “acreditar que nenhum presidente do Sporting, fosse quem fosse, pudesse ter pedido às pessoas para fazerem aquilo”.

“Essa é uma zona em que já estou fora de pé, a acusação está em cima da mesa e não posso opinar”.

Questionado na CMTV se podia ter alertado as autoridades para o que viria a acontecer, o antigo responsável pelo futebol leonino declarou que as suas tarefas estavam relacionadas “com o futebol e não com a segurança”.

Quanto ao processo ‘Cashball’, no qual viu o seu nome envolvido e chegou a prestar declarações em tribunal, André Geraldes declara-se inocente e negou ter dado instruções para pagar a árbitros e jogadores adversários.

“Claro que não, nas provas que vieram a público vê-se que não existem referências a mim, não apareço nessas alegadas escutas. É um processo que está em segredo de Justiça.”

E acrescentou: “Sem querer vangloriar-me, aguardo com serenidade o desenvolvimento da investigação. Há-de ser feita justiça, leve o tempo que demorar. A investigação ainda está em curso.”

André Geraldes já não faz parte dos quadros do Sporting e vai agora desempenhar funções de responsabilidade no futebol do Farense.