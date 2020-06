Nas Notícias Se ajuntamentos continuarem “as autoridades vão ter que tomar medidas”, avisa António Costa Por

Os ajuntamentos em período de desconfinamento, como nas polémicas festas em Lagos, na praia de Carcavelos e nas Docas de Alcântara, não podem continuar, avisou esta tarde o primeiro-ministro.

“Ajuntamentos deste tipo não podem continuar”, afirmou António Costa, deixando no ar novas restrições caso a recomendação não seja seguida.

Caso continuem a registar-se ajuntamentos, “as autoridades vão ter que tomar medidas”, frisou o governante, apelando à responsabilidade individual.

“Nós temos que recuperar a nossa liberdade e para que isso aconteça temos que cumprir as regras que existem. Todos nós, obviamente, temos uma enorme responsabilidade. As pessoas têm que ter consciência que o fim do período do confinamento obrigatório deu-nos mais liberdade, mas também mais responsabilidade. Cada um de nós tem de ter disciplina própria e evitar comportamentos de risco”, reforçou o primeiro-ministro.

António Costa pediu aos jovens para evitarem… “chatices”.

“Se não é uma chatice, ter que obrigar as forças da ordem a atuar, a começar a autuar. Não é um caminho… Depois de termos feito tudo tão bem até agora, não vamos estragar”, finalizou o governante, repetindo os apelos aos jovens que tem feito o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao longo do fim de semana.