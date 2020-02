Nas Notícias “Se a corrupção acabasse, Ana Gomes e André Ventura perdiam o negócio”, diz Júdice Por

José Miguel Júdice, ex-bastonário da Ordem dos Advogados, voltou a apontar baterias aos “dois gémeos siameses”, como se referiu a Ana Gomes e André Ventura.

No espaço de opinião na ‘Edição da Noite’, da SIC Notícias, o comentador frisou não estar preocupado com a possibilidade dos visados se sentirem “muito ofendidos”, uma vez que são “farinha do mesmo saco”.

“Eles gostam de ofender tudo e todos. São uns vidrinhos. Não se lhes pode dizer nada. Claro que o André Ventura não costuma ser malcriado”, apontou Júdice, acrescentando depois ser “de tal maneira óbvio” que Ana Gomes ‘costuma’ ser malcriada.

São “gémeos siameses” que partilham também a “energia negativa muito forte”, mas que, por estranho que pareça, “são tão diferentes…”

“A Ana Gomes não gosta de clubes de futebol, não gosta de banqueiros, não gosta de angolanos ricos, não gosta de tudo o que cheire a Direito e não gosta do Chega. Mas o André, que gosta muito do futebol e até vive dele, não gosta de imigrantes, não gosta de ciganos, não gosta de criminosos, até quer castrá-los… E até não gosta nada que cheire a Bloco de Esquerda e à Esquerda”, exemplificou.

Já Ana Gomes “gosta disto tudo. E até gosta de alguns criminosos”, acrescentou, numa alusão a Rui Pinto.

O que “define” estes “gémeos siameses”, para José Miguel Júdice, é “a maneira como não gostam”.

“Eles não gostam das elites, do sistema, dos partidos moderados, abriram lojas na rua do descontentamento, dos abstencionistas, daqueles que dizem ‘isto só lá vai à bruta’, ambos têm a corrupção como objetivo. E seria terrível se a corrupção acabasse. Ana Gomes e André Ventura perdiam o negócio”, considerou.

“No fundo, eles lutam basicamente pelo mesmo tipo de pessoas. Um do lado da esquerda, outro do lado da direita. Ambos são populistas e demagogos. Ambos têm voz grossa, são estridentes. São ambos do contra, contra tudo e contra todos. Não se lhes vê uma solução”, concluiu José Miguel Júdice.