Scott Dixon relança corrida ao título da IndyCar com triunfo em Mid-Ohio

Scott Dixon relançou a sua campanha na corrida ao título da IndyCar Series ao vencer domingo a corrida de Mid-Ohio.

Para o neozelandês da Chip Ganassi Racing o triunfo foi tudo menos fácil, já que o seu companheiro de equipa, Félix Rosenqvist, lhe moveu uma intensa oposição nas últimas voltas da prova.

O sueco, estreante na disciplina máxima dos monolugares norte-americanos, chegou mesmo a subir corretores na tentativa de desalojar Dixon do comando e obter a sua primeira vitória na IndyCar. Mas o piloto ‘kiwi’ tinha outros planos e não se deixou surpreender somando o seu segundo êxito do ano e o seu 46º na disciplina.

Scott Dixon ficou agora a 62 pontos do líder, Josef Newgarden, que teve um dia para esquecer, ao sair de pista após uma colisão com Ryan Hunter-Reay, terminando num modesto 14º lugar.

Hunter-Reay viria a terminar no último lugar do pódio, no melhor dos monolugares da Andretti Autosport, com Will Power, da Penske, e Alexander Rossi, da Andretti, a completarem o top cinco.

Em baixo o resumo desta corrida no belo traçado de Mid-Ohio.