Desporto SC Braga oficializa contratação de Carlos Carvalhal

Carlos Carvalhal foi oficializado nesta terça-feira como novo treinador do SC Braga, para as próximas duas temporadas, segundo um comunicado enviado pela SAD ao regulador.

Fica assim confirmada a notícia avançada ontem, que dava conta de negociações avançadas e, mais tarde, de um acordo entre as partes.

Carvalhal regressa ao SC Braga depois de uma notável prestação no Rio Ave, conduzindo os vilacondenses às competições europeias.

Veja o comunicado enviado à CMVM:

“A SPORTING CLUBE DE BRAGA – FUTEBOL, SAD, vem nos termos e para os efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar que chegou a acordo com o treinador CARLOS AUGUSTO SOARES DA COSTA FARIA CARVALHAL, de nacionalidade Portuguesa, nascido a 4 de Dezembro de 1965, para a celebração de um Contrato de Trabalho mediante o qual este assumirá o cargo de Treinador Principal da sua equipa de futebol. O referido contrato destina-se a vigorar nas épocas desportivas de 2020/2021 e 2021/2022”, refere o comunicado, assinado pelo Conselho de Administração.