Desporto SC Braga nunca perdeu com o FC Porto na Taça da Liga Por

O SC Braga venceu o FC Porto numa final, em 2012/13, e empatou outro encontro, em 2014/15, estando invicto face aos ‘dragões’ na Taça da Liga, em vésperas da decisão da 13.ª edição.

A final de sábado repete-se sete anos depois de um embate em Coimbra, em 13 de abril de 2013, que os ‘arsenalistas’ ganharam por 1-0, graças a um tento do brasileiro Alan, nos descontos da primeira parte, aos 45+2 minutos, de grande penalidade.

Nesse encontro, o primeiro entre os dois clubes na prova, os ‘arsenalistas’ foram comandados por José Peseiro, que convocou o atual treinador dos bracarenses, Rúben Amorim, mas manteve-o no banco dos suplentes os 90 minutos.

O cabo-verdiano Zé Luís, presentemente no FC Porto, mas ausente da ‘final four’ devido a lesão, também começou o encontro no banco dos ‘arsenalistas’, tendo sido lançado aos 78 minutos, em substituição do brasileiro Carlão.

Do lado dos portistas, nenhum dos 18 elementos que estiveram à disposição do treinador Vítor Pereira poderá repetir a presença no duelo de sábado, na ‘pedreira’, pois, há mais ou menos tempo, já todos abandonaram o Dragão.

O embate do Estádio Cidade de Coimbra ficou marcado pelo lance do penálti, pois permitiu aos bracarenses marcarem o único golo do encontro e deixou os portistas reduzidos a 10, pois o central senegalês Abdoulaye Ba viu o segundo amarelo.

Os bracarenses entraram com Quim, Baiano, Nuno Coelho, Aderllan Santos, Elderson, Custódio, Hugo Viana, Ruben Micael, Mossoró, Alan e Carlão e os portistas com Fabiano, Danilo, Mangala, Abdoulaye Ba, Alex Sandro, Fernando, Lucho, João Moutinho, James Rodríguez, Defour e Jackson Martínez.

Depois dessa final, os dois conjuntos só se encontraram mais uma vez, na terceira fase da edição 2014/15, num embate disputado em Braga e que terminou empatado a um golo.

Em 21 de janeiro de 2015, e mais do que os dois tentos, o jogo foi ‘pautado’ por mais duas expulsões nos ‘dragões’ na primeira parte, do central mexicano Diego Reyes, aos 34 minutos, por acumulação de amarelos, e do médio brasileiro Evandro, que viu o vermelho direto aos 42.

Antes dos vermelhos, o FC Porto adiantou-se precisamente por Evandro, aos 25 minutos, num castigo máximo, com Alan, de novo ele, a empatar aos 52, em mais um penálti – nos dois jogos, os três golos aconteceram todos de grande penalidade.

Com mais dois, os bracarenses, curiosamente orientados por Sérgio Conceição, que agora estará do outro lado, não tiveram arte para chegar ao triunfo, com um ataque que tinha Alan, Zé Luís e também o agora benfiquista Rafa e Éder, o autor do mais importante golo da história do futebol luso, na final do Euro2016.

Quanto ao FC Porto, então comandado pelo espanhol Julen Lopetegui, atualmente no Sevilha, um jogador pode repetir a presença no ‘onze’, o central Marcano, que voltou este ano, via Roma, depois de uma passagem pelo Dragão entre 2014/15 e 2017/18.

O terceiro encontro na Taça da Liga entre FC Porto e SC Braga realiza-se no sábado, pelas 19:45, no Estádio Municipal de Braga, que recebe a terceira final consecutiva da prova.