Desporto SC Braga nos 16 avos de final da Liga Europa após vencer AEK Por

O SC Braga foi a Atenas vencer o AEK, por 2-4, esta tarde, e confirmou o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, em jogo da quinta jornada do grupo G.

O triunfo na Grécia mantém a equipa minhota na corrida pelo primeiro lugar do grupo, uma vez que o Leicester perdeu na visita ao Zorya (1-0).

Com os golos de Vitor Tormena (aos 10 minutos), Ricardo Esgaio (30), Ricardo Horta (45) e Galeno (83), apesar do português Nelson Oliveira e Stavros Vasilantonopoulos terem reduzido para o AEK (aos 31 e 89 minutos), o SC Braga igualou os dez pontos da formação inglesa, que tem vantagem no confronto direto.

Na última jornada, a 10 de dezembro, o SC Braga recebe o Zorya e o Leicester enfrenta em casa o AEK Atenas.