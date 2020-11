Desporto SC Braga goleado em Leicester para a Liga Europa Por

O SC Braga perdeu esta noite com o Leicester, no King Power Stadium, por 4-0, em jogo a contar para a terceira jornada do grupo G da Liga Europa.

Kelechi Iheanacho abriu o marcador aos 20 minutos e bisou aos 47, com Dennis Praet a apontar o terceiro para a formação inglesa aos 67.

Aos 78, James Maddison estabeleceu o resultado final.

Com a derrota, o SC Braga manteve os seis pontos e viu o Leicester isolar-se na liderança do grupo, com nove. O AEK Atenas é terceiro, com três pontos, depois de hoje ter ganho no reduto do Zorya (1-4), que ainda não pontuou.