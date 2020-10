Desporto SC Braga entra na Liga Europa com vitória sobre o AEK Por

O SC Braga venceu esta noite o AEK Atenas, por 3-0, no Estádio Municipal de Braga, em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo G da Liga Europa.

Galeno abriu o marcador para os guerreiros do Minho aos 44 minutos, com Paulinho a ampliar a contagem aos 78.

Aos 88, Ricardo Horta fixou o resultado final.

Com o triunfo, o SC Braga assumiu o comando do grupo, a par do Leicester, que no outro jogo bateu o Zorya por 3-0.

De tarde, o Benfica venceu o Lech Poznan, na Polónia, por 2-4, com um hat-trick de Darwin.