Desporto SC Braga derrota Benfica no Estádio da Luz

O SC Braga venceu este domingo o Benfica por 3-2, no Estádio da Luz, no encerramento da sétima jornada da I Liga.

A equipa de Carlos Carvalhal colocou-se em vantagem ainda na primeira parte, aos 38 minutos, por intermédio de Iuri Medeiros.

Na etapa complementar, um ‘bis’ de Francisco Moura (50’ e 64’) colocou os arsenalistas com três golos de avanço.

A diferença foi reduzida pouco depois, aos 68’, por Seferovic, que viria a fechar as contas do jogo perto do apito final (87’)

O SC Braga iguala assim o Benfica na classificação da I Liga, com 15 pontos, a quatro do líder Sporting e com mais dois que o FC Porto, quarto classificado.