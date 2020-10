Desporto SC Braga com resultado positivo recorde de 8,6 milhões de euros Por

O SC Braga realizou o melhor exercício económico de sempre ao fechar a época de 2019/20 com um resultado líquido positivo de 8,6 milhões de euros.

“O clube apresentou um lucro individual de 495 mil euros, que, por via da incorporação dos resultados da sua participada, Sporting Clube de Braga – Futebol SAD, permitiu atingir um resultado líquido do exercício de 8,6 milhões de euros e um EBITDA [lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] de 9,3 milhões de euros”, destacou o clube minhoto, em comunicado.

“Os resultados alcançados apresentam significativa importância, não apenas por serem os maiores alguma vez alcançados nos quase 100 anos de história do Sporting de Braga, mas porque operam como garante do equilíbrio económico-financeiro do clube, numa conjuntura desfavorável sem precedentes na sociedade como um todo e no setor do desporto em particular”, realçou o SC Braga.

As transferências de Trincão e Pedro Neto, que renderam aproximadamente 700 mil euros a título de mecanismo de solidariedade FIFA, ajudaram a mitigar os efeitos da crise gerada pela pandemia de covid-19.

Ao nível dos gastos operacionais, as remunerações do pessoal ascenderam a 1,3 milhões de euros e os fornecimentos e serviços externos a 1,5 milhões de euros.

O ativo do SC Braga situa-se nos 30,8 milhões, estando o passivo nos 20,1 milhões de euros.

O relatório e contas de 2019/20 do SC Braga será apresentado para aprovação dos sócios, em assembleia-geral, a 31 de outubro, pelas 10:00, no grande auditório do Fórum Braga.