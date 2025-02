Mundo SBE promove reflexão sobre guerra na Ucrânia e direitos civis Por

A Nova SBE vai acolher uma iniciativa global que destaca a luta pelos Direitos dos Civis Ucranianos, no dia em que se completam três anos desde o início da guerra na Ucrânia.

A partir das 14h00 de dia 24 de fevereiro, o campus de Carcavelos acolhe o debate Unseen Civilians – A Global Call for Justice, uma iniciativa da Embaixada da Ucrânia em Portugal, que visa dar visibilidade à grave questão dos civis ucranianos feitos reféns pela Rússia e sensibilizar a sociedade para a urgência de ações internacionais em defesa dos direitos humanos.

O evento, de 90 minutos, sensivelmente, vai reunir um conjunto de especialistas, ativistas e representantes de instituições internacionais para abordar as violências sofridas pelos civis ucranianos nas mãos das autoridades russas.

A reflexão contará com a participação de figuras-chave no conflito, destacando-se, para além de ativistas ucranianos defensores dos direitos humanos a presença de Olena Yahupova (ex-refém civil recentemente libertada pela Rússia).

A sessão de abertura, presidida pelo Dean da Nova SBE Pedro Oliveira, contará com a participação da Embaixadora da Ucrânia na República Portuguesa, Maryna Mykhailenko, e do Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras.

O debate, que irá explorar temas cruciais, como a ausência de mecanismos legais para garantir a libertação dos civis ucranianos e a necessidade de uma pressão internacional mais robusta sobre a Rússia, contará com a moderação do jornalista e analista político Nuno Rogeiro.

Na reflexão participam, para além da ex-refém civil Olena Yahupova, a Tenente-Coronel, Subchefe da Secção de Direito Internacional, Departamento Jurídico do Ministério da Defesa da Ucrânia, Inna Zavorotko, a ativista Anastasiia Holovnenko e Marta Wytrykowska, representante da União Europeia.

O evento encerrará com perguntas e participação da audiência, incentivando o diálogo e promovendo a reflexão.

‘Este evento reflete o nosso compromisso com a promoção de iniciativas que abordam causas globais e urgentes. A Nova SBE tem como missão ser um ponto de encontro para ideias, onde se fomenta a reflexão crítica e o debate construtivo, contribuindo para a construção de um futuro mais justo e sustentável’ refere Pedro Oliveira, Dean da Nova SBE, a propósito do evento que coincide com a inauguração de uma exposição sobre a Ucrânia que vai estar patente no campus até ao dia 28 de fevereiro.

Composta por dois temas – ‘A Cura’ e a ‘Arte pela Liberdade: Civis Invisíveis’ – a exposição integra 16 peças de fotografia e pintura.

‘A Cura’: a exposição destaca as cicatrizes emocionais da guerra nas crianças ucranianas e o seu caminho para a recuperação. Criada para amplificar a sua dor silenciosa e a sua resiliência, apresenta trabalhos de terapia artística de crianças do campo terapêutico de Litokryl. Através de desenhos e colagens, combinados com retratos, histórias pessoais e pequenas biografias, estas obras de arte oferecem uma visão crua das suas lutas, memórias e esperanças.

‘Arte pela Liberdade: Civis Invisíveis’: Esta exposição reúne obras de artistas plásticos ucranianos, portugueses e franceses, que dão voz às histórias impactantes de prisioneiros civis ucranianos. Através de pinturas e fotografias, os artistas procuram sensibilizar a comunidade internacional e mobilizar pressão sobre as autoridades russas para libertar os prisioneiros e respeitar os seus direitos humanos.

O evento de dia 24 de fevereiro – ‘Unseen Civilians – A Global Call for Justice’ – será totalmente em inglês. A participação no evento é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia.