São Tomé e Japão assinam acordo de ajuda alimentar para 2019 avaliado em 2,4 milhões de euros

Os governos são-tomense e japonês assinaram hoje um acordo de ajuda alimentar em donativo de arroz para 2019 avaliado em 2,4 milhões de euros, disse a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e Comunidades, Elsa Pinto.

“Acabámos de assinar um importante acordo que permitirá mais uma ajuda alimentar do governo do Japão ao nosso país, referente ao ano fiscal de 2019 no valor de 300 milhões de Yens, equivalente a cerca de 2,4 milhões de euros”, disse Elsa Pinto.

O governo são-tomense expressou, por isso, “profunda gratidão ao governo e ao povo japonês” por esta ajuda, salientando que a assistência alimentar nipónica “reveste-se de uma outra importância capital”, designadamente o financiamento de “projetos e ações que contribuem para o desenvolvimento económico e social” do país.

O acordo de ajuda alimentar japonesa foi assinado no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na capital são-tomense, tendo a governante são-tomense lembrado que os fundos gerados com a venda do arroz do Japão fornecidos nos anos anteriores serviram para financiar as eleições, melhoria do parque escolar, obras de reabilitação dos hospitais em São Tomé e no Príncipe.

Trata-se da primeira ajuda alimentar em arroz assinado pelo governo do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus com o Japão tendo Elsa Pinto anunciado que o seu executivo já submeteu às autoridades japonesas vários programas de financiamento com o fundo da venda do arroz.