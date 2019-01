Desporto São Silvestre de Lisboa foi a prova com mais finalistas em 2018 Por

A São Silvestre de Lisboa foi a corrida com mais atletas finalistas em 2018, com 9.450 classificados, mais 239 do que a Meia Maratona de Lisboa, anunciou hoje a organização da tradicional prova de fim de ano.

A corrida disputada ao longo de 10 quilómetros nas ruas da capital portuguesa, em 29 de dezembro, superou ainda o registo da São Silvestre do Porto, que percorreu a mesma distância, um dia depois, por um total de 8.550 finalistas, enquanto a Meia Maratona lisboeta teve 9.211 atletas classificados.

O triatleta João Pereira e Dulce Félix, ambos do Benfica, venceram a edição de 2018 da prova lisboeta.

Ainda de acordo com a organização da São Silvestre de Lisboa, o registo obtido em 2018 é o segundo das 11 edições da corrida, só batido pelos 10.148 finalistas de 2015. Nesse ano, a São Silvestre do Porto bateu o recorde nacional de atletas classificados, com 10.880 finalistas.

As edições de 2017, 2015 e 2016 da Meia Maratona de Lisboa detém ainda registos superiores à São Silvestre de Lisboa, com 10.582, 10.561 e 10.281 finalistas, respetivamente.