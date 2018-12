São Miguel e Santa Maria vão estar sob alerta laranja devido a previsões chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou hoje que as previsões de chuva contínua e forte, deverão permanecer ao longo de domingo em São Miguel e Santa Maria, Açores, que vão estar sob aviso laranja.

Num comunicado enviado ao início da noite, o IPMA explica que “uma superfície frontal com ondulações, com atividade moderada a forte, encontra-se praticamente estacionária na região mais a leste do arquipélago, devido ao bloqueio exercido por um centro de altas pressões centrado na Península Ibérica, condicionando o estado do tempo nos grupos central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) e oriental (São Miguel e Santa Maria) com precipitação continua e por vezes forte”.

“No grupo central a situação deverá ser ultrapassada até ao início da próxima manhã. Contudo, em São Miguel e Santa Maria as condições de precipitação continua e por vezes forte deverão permanecer ao longo de todo o dia”, refere ainda o comunicado assinado pela meteorologista Vanda Costa, da delegação do IPMA nos Açores.

Assim, as ilhas de São Miguel e Santa Maria vão estar sob aviso amarelo até às 00:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de domingo, passando a laranja, alerta que vai vigorar até às 00:00 de segunda-feira. Para o grupo central vai vigorar o aviso amarelo de precipitação até às 09:00 de domingo.

O aviso amarelo, o menos grave, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.

Já o aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) emitiu um comunicado a recomendar que sejam tomadas medidas de autoproteção.