Nas Notícias Santuário de Fátima teve “postura exemplar”, elogia o Governo Por

A enchente no Santuário de Fátima a 13 de agosto tem sido alvo de críticas nas redes sociais, por comparação com a Festa do Avante, com o Governo a sair em defesa da Igreja Católica.

Quando a lotação definida no plano de contingência foi atingida, o Santuário de Fátima fechou as entradas, facto distinguido pelo secretário de Estado da Saúde.

“Gostaria de recordar que a Igreja Católica teve, no passado recente, um histórico de comportamento exemplar e de diálogo constante e permanente com as autoridades de saúde”, elogiou Lacerda Sales, que hoje marcou presença na conferência de imprensa sobre a situação da pandemia de covid-19 em Portugal.

Nas redes sociais, abundam imagens a comparar as multidões na Festa do Avante, iniciativa do PCP, na peregrinação de 13 de setembro, no Santuário de Fátima.

De acordo com o governante, o Santuário não contava receber tantos peregrinos, tendo atuado de forma célere “quando se apercebeu” da situação, fechando as entradas.

“A instituição já reconheceu isso mesmo”, insistiu Lacerda Sales, revelando que o Santuário de Fátima entrou de imediato em contacto com as autoridades de saúde.

“A instituição já pediu uma reunião ao nosso gabinete, o que revela bem a postura da instituição”, concluiu o governante.