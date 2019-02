Santander Totta cumpre rácios de capital exigidos pelo BCE

O Santander Totta informou hoje o mercado de que cumpre os rácios de capital exigidos pelo Banco Central Europeu (BCE), de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Considerando os rácios de capital registados em 31 de dezembro de 2018, a Santander Totta, SGPS, S.A., cumpre os requisitos mínimos definidos” em termos de rácios de capital CET1 (‘Common Equity Tier’), Tier 1 e rácio total, pode ler-se no comunicado.

No documento, é estabelecido que o rácio CET1 em 2019 para o Santander Totta, faseado, deve ser no mínimo de 8,75 por cento, que o Tier 1 deve ser no mínimo de 10,25 por cento, e que o total deve ser de 12,25 por cento.

Os rácios faseados do banco em 31 de dezembro de 2018, respetivamente, eram de 14,2 por cento, 17,2 por cento e 17,3 por cento.

Já os rácios completamente implementados (‘fully implemented’) do banco devem ser, no mínimo, de 9,00 por cento em CET1, 10,50 por cento em Tier 1 e 12,50 por cento no total em 2019.

Em 31 de dezembro de 2018, os rácios totais completamente implementados eram de 14,0 por cento, 17,0 por cento e 17,1 por cento, respetivamente.

A exigência do Banco Central Europeu é válida a partir de 01 de março.