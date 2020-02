Motores Santa Quitéria sem WRC no Rali Serras de Fafe e Felgueiras Por

A especial de Santa Quitéria não vai poder ser disputada pelos dois Hyundai WRC que alinham no Rali Serras de Fafe e Felgueiras, primeira prova do Campeonato de Portugal da especialidade.

Na origem dessa interdição está o facto do troço ter sido utilizado pelo Rali de Portugal há mais de duas décadas.

Uma vez que as restantes especiais já são, na sua totalidade, conhecidos das equipas, não terão apresentado um problema, mas esta interdição de Santa Quitéria tem como objetivo equilibrar os andamentos dos participantes no Campeonato do Mundo, o que desde já impede Ott Tanak e Dani Sordo, de competirem nesta classificativa.

Assim o Campeão do Mundo e o seu companheiro de equipa vão competir com os Hyundai i20 WRC apenas nos restantes seis troços que compõem a prova da Demoporto, permitindo assim que os fãs vejam os dois ‘ases’ dos ralis mundiais em ação no norte de Portugal, por um lado, e que os dois pilotos da equipa campeã do Mundo se possam preparar para a primeira prova em pisos de terra do ano no WRC; o Rali do México.