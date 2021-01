Desporto Santa Clara-Benfica adiado para amanhã Por

O presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, confirmou que o jogo com o Benfica, suspenso aos cinco minutos devido ao mau tempo, será retomado amanhã, a partir das 17h00 (16h00 nos Açores).

O dirigente não descartou, no entanto, a eventualidade de um novo adiamento, apesar de as previsões meteorológicas apontarem para uma melhoria do tempo.

“É cenário que está ainda em aberto, porque a equipa do Benfica está sobrecarregada”, respondeu Rui Cordeiro, quando questionado sobre a eventualidade de ter de ser encontrada nova data.

Em declarações à SportTV, o presidente do Santa Clara salientou que amanhã, “em princípio já não estará chuva”, pelo que o jogo poderá ser retomado, a partir das 16h00 locais (17h00 em Portugal continental).

“Vivemos numa ilha em que chove, a chuva faz parte do futebol. Infelizmente, não se reuniram as condições necessárias para a realização do jogo. Acreditamos que o jogo irá realizar-se amanhã”, afiançou.

Quanto à reação do Benfica sobre o adiamento, o dirigente do Santa Clara destacou a necessidade de “harmonia” perante este tipo de situações.

“Sintonia que os clubes têm de ter, capacidade de diálogo, juntamente com a Liga e a equipa de arbitragem. É preciso um consenso que salvaguarde a saúde dos atletas. O futebol vive de harmonia e de consensos, o jogo terá de se realizar. Com o relvado em melhores ou piores condições, amanhã estarão reunidas as condições para o jogo se realizar, com maior ou menor dificuldade”, finalizou Rui Cordeiro.