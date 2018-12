Economia Santa Casa da Misericórdia de Lisboa concretiza entrada no capital do Montepio Por

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) já formalizou a entrada no capital da Caixa Económica Montepio Geral com um investimento de 75 mil euros, disse à Lusa fonte oficial da instituição de solidariedade social.

É assim concretizada a entrada no capital do banco Montepio, tal como noticiado pelo Jornal de Negócios.

O investimento da SCML no banco Montepio provocou muita polémica no início deste ano, sobretudo perante as informações de que a instituição poderia entrar com 200 milhões de euros em troca de uma participação de 10 por cento.

Em abril, o provedor da SCML, Edmundo Martinho, falou na possibilidade de ficar com 1 por cento do capital do banco Montepio em troca, no máximo, de 18 milhões de euros, depois reduzido para 75 mil euros em junho.

O responsável pela SCML justificou a redução para um valor quase simbólico pela “alteração das circunstâncias” depois da “discussão pública” que o investimento provocou.

Ainda assim, o provedor considerou então esse um “momento histórico” pelo exemplo de cooperação entre entidades do setor social.

Edmundo Martinho integrou a comissão de honra da lista liderada por Tomás Correia, que no início de dezembro venceu as eleições para a Associação Mutualista Montepio Geral (com 43,2 por cento dos votos), pelo que assim vai continuar como presidente mais três anos (até 2021).

A Associação Mutualista Montepio Geral decidiu este ano alienar até 2 por cento do capital da Caixa Económica Montepio Geral (o banco Montepio) junto de entidades da economia social.

No caso dos 75 mil euros investidos pela SCML, tendo em conta que o capital social da Caixa Económica Montepio Geral é de cerca de 2.400 milhões de euros e cada ação é vendida ao valor nominal de um euro, a participação com que esta ficará é de 0,003125 por cento, segundo contas feitas pela Lusa.

A Associação Mutualista Montepio Geral, que conta com mais de 600 mil associados, é o topo do grupo Montepio e tem como principal empresa subsidiária a Caixa Económica Montepio Geral, que desenvolve o negócio bancário.