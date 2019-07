Sam The Kid leva hoje Chelas para o palco do Summer Fest na Ericeira

O ‘rapper’ e produtor Sam The Kid apresenta hoje em palco a compilação “Mechelas”, no festival Sumol Summer Fest, que decorre até sábado na Ericeira, Mafra, e tem os norte-americanos Young Thug e Brockhampton como cabeças de cartaz.

Num espetáculo “único e especial”, Sam The Kid vai levar Chelas, bairro de onde é originário, à Ericeira.

“Mechelas” foi editada no ano passado, mas arrancou em 2016, coincidindo com a abertura da plataforma TV Chelas, “inaugurada com o som com o Boss AC [‘Caravana’, primeiro tema de ‘Mechelas’], um bom cartão de visita para causar impacto”, lembrou Sam The Kid em declarações à Lusa.

A compilação é composta por 18 faixas e inclui ainda mais artistas, já que vários temas são colaborações.

Hoje em palco estarão os artistas envolvidos em todas as faixas, “à exceção de uma, ‘Começar de Novo'”, colaboração entre Maze e Daddy-O-Pop, já que o primeiro não poderá estar presente, por ter concertos com os Dealema no mesmo dia. Garantidas estão as presenças, entre outros, de Bispo, Blasph, Bob da Rage Sense, Boss AC, Francis Dale, GROGNation, Karlon Krioulo, Nameless, Phoenix RDC e Sir Scratch.

“Eu serei o apresentador, a pessoa que convida as pessoas a entrarem no meu mundo, e estarei sempre em palco”, revelou Sam The Kid, adiantando que, além dos temas da compilação, “haverá espaço para surpresas”.

Hoje, além do espetáculo Mechelas, passarão pelo palco principal do festival, no Ericeira Camping, os norte-americanos Young Thug e THEY. e os portugueses DJ Overule e Kappa Jotta.

No palco secundário, que este ano tem curadoria de Maze e irá receber apenas artistas do Norte do país, irão atuar os DJ SlimCutz e E.A.R.L. (da Monsterjinx), o ‘rapper’ Puro L e o ilustrador e designer gráfico Laro Lagosta.

No sábado, além dos cabeça de cartaz Brockhampton, atuam no palco principal: os portugueses Karetus, Holly Hood, Deejay Telio e GROGNation.

Pelo palco secundário passam os DJ Torres e Noia, o ‘rapper’ Cálculo e o ‘writer’ Oker, do Colectivo Rua.

Além da música, o festival acolhe a Skate Run 2019, que, entre as 16:00 e as 20:00 de hoje e sábado, “promete levar até à Ericeira os melhores ‘skaters’ nacionais”.

As portas do recinto abrem às 17:00, mas do palco secundário às 15:00.