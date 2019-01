Motociclismo Sam Sunderland no pódio do Rali Dakar Por

Sam Sunderland foi declarado terceiro classificado na competição das motos do Rali Dakar 2019, depois de lhe ter sido retirada uma penalização de uma hora que lhe fora imposta após a oitava etapa.

O castigo ao piloto britânico da KTM resultaram uma alegada modificação ao sistema Iritrack de monitorização fornecido pela organização, que retirado resultou em menos tempo no final da prova e a consequente subida à terceira posição, atrás dos seus companheiros Toby Price e Matthias Walkner.

Esta decisão significa também que Pablo Quintanilla é despromovido à quarta posição, apesar de ter sido o piloto que até ao último dia esteve na luta pela vitória com Toby Price.

A equipa Honda não teve a mesma sorte junto dos organizadores do Dakar, que não lhe deu razão no protesto pela penalização de três horas atribuída a Kevin Benavides: “Estamos muito descontentes com o rumo que o ‘Dakar’ seguiu, especialmente na parte final da corrida. Nós, como equipa, demos o nosso melhor. A corrida terminou sem o prémio devido, mas equipa trabalhou muito e tudo funcionou bem”.

Raul Castells vai mais longe e queixa-se de diferença de tratamento por parte da ASO: “Infelizmente estamos muito descontentes com os comissários e a organização. Primeiro por causa da penalização, da qual apelamos. Depois pela forma como o regulamento foi aplicado para os restantes participantes do ‘Dakar’. Não é tolerável penalizarem alguém pelo que fez, enquanto outros atuaram deliberadamente com a intenção de fazer algo que sabiam não estar certo e acabaram por não os penalizar”.

“Vamos esperar que tudo seja estudado e a forma como as coisas são feitas e as regras são aplicadas mude”, acrescentou o diretor da equipa HRC Honda.

Classificação final revista

1º Toby Price (KTM) 33h57m16s

2º Matthias Walkner (KTM) + 9m13s

3º Sam Sunderland (KTM) + 13m34s

4º Pablo Quintanilla (Husqvarna) + 20m46s

5º Andrew Short (Husqvarna) + 41m10s

6º Xavier de Saultrait (Yamaha) + 54m00s

7º José Ignacio Cornejo (Honda) + 1h08m07s

8º Luciano Benavides (KTM) + 1h09m10s

9º Oriol Mena (Hero) + 2h08m41s

10º Daniel Nosiglia Jager (Honda) + 2h31m53s