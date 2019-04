Salvio regressa aos convocados do Benfica após dois meses de ausência

O médio argentino Salvio regressou hoje, após dois meses de ausência por lesão, aos convocados do Benfica, para o encontro com os alemães do Eintracht Frankfurt, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol.

Salvio, que se lesionou em 14 de fevereiro, na mesma competição, no terreno do Galatasaray, num jogo em que abriu caminho à vitória do Benfica, por 2-1, regressa aos ‘eleitos’ depois de ter falhado 13 encontros, entre Taça de Portugal, I Liga e Liga Europa.

Para o jogo de quinta-feira com os alemães, para o qual os ‘encarnados’ partem com uma vantagem de 4-2, conquistada na semana passada, em Lisboa, o treinador Bruno Lage incluiu também na lista de 20 convocados o avançado Jonas, que esteve suspenso no embate anterior com o Eintracht.

Fora das opções do técnico continuam o médio Gabriel e os defesas Corchia, Conti e Ebuehi, todos lesionados.

O Benfica defronta o Eintracht Frankfurt na quinta-feira, em jogo com início às 20:00, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, que será dirigido pelo árbitro italiano Daniele Orsato.

Lista de convocados:

– Guarda-redes: Svilar, Odysseas e Ivan Zlobin.

– Defesas: Rúben Dias, André Almeida, Jardel, Grimaldo, Ferro e Yuri Ribeiro.

– Médios: Fejsa, Pizzi, Rafa, Samaris, Salvio, Cervi, Florentino e Gedson Fernandes.

– Avançados: Seferovic, Jonas e João Félix.