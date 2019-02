Motociclismo Salvador Vargas e Arnaldo Martins brilham em Góis Por

Salvador Vargas, na competição das duas rodas, e Arnaldo Martins, nas moto4, foram os vencedores do Raid TT Paraíso de Góis, primeira prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno FMP de 2016.

Nesta 26ª edição da prova beirã, onde foram notadas as ausências de António Maio, Mário Patrão, Davud Megre ou Sebastian Buhler, houve bastante luta pelas primeiras posições na competição de motos.

O evento reservava dois dias de percursos exigentes, a começar pelo prólogo de 12 quilómetros, e terminar numa dupla passagem por uma especial de 97 quilómetros, para um total de 206 quilómetros ao cronómetro.

Na competição das motos Salvador Vargas ‘saltou’ para o comando do pelotão logo no final dos 12 quilómetros do prólogo, realizado na tarde de Sábado, liderando após o primeiro confronto face a Daniel Jordão e Bernardo Megre, sendo estes igualmente os comandantes nas classes TT3, TT2 e TT1 respetivamente.

O segundo dia confirmaria a primeira vitória à ‘geral’ de Salvador Vargas, que conta no seu palmarés com um título TT3. Daniel Jordão manteve o segundo posto na frente de Bernardo Megre, ficando o pódio exactamente igual ao primeiro dia, o mesmo se passando com as vitórias nas classes.

‘É sempre bom vencer, ainda por cima quando é a minha primeira vitória na geral. Agora é continuar a trabalhar e pensar já na próxima.’ comentou Salvador Vargas após a sua primeira vitória no TT nacional.

Já nas Moto4 o campeão Arnaldo Martins entrou na prova ao ataque e subiu ao primeiro lugar na frente de Filipe Martins e do regressado Luis Engeitado. Martins manteve a primeira posição no segundo dia, terminando na frente de Luis Engeitado e Luis Pimenta.