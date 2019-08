Salvador Sobral e Mayra Andrade na rentrée do Convento São Francisco em Coimbra

Concertos de Salvador Sobral, Mayra Andrade e Pedro Burmester com Mário Laginha vão marcar a ‘rentrée’ do Convento São Francisco de Coimbra, em setembro, anunciou hoje a Câmara Municipal.

A cantora cabo-verdiana Mayra Andrade, que lançou o quinto álbum, “Manga”, este ano, atua no Convento São Francisco em 13 de setembro, sendo que, dois dias depois, será a vez do músico de jazz Mário Laginha regressar ao auditório daquele espaço de Coimbra, desta vez acompanhado pelo pianista Pedro Burmester, informou a autarquia, em nota de imprensa enviada à agência Lusa

Em 26 de setembro, sobe ao palco do Convento São Francisco Salvador Sobral, músico que venceu o Festival Eurovisão 2017 e que lançou este ano o seu mais recente álbum, “Paris, Lisboa”.

O mês de setembro naquele espaço cultural da cidade arranca com um concerto de música coral sinfónica, no dia 06, numa iniciativa integrada no Ciclo de Requiem de Coimbra.

Na programação, há ainda espaço para concerto para bebés, com a participação de Mário Laginha, música sacra e as galas do 23.º Festival Internacional de Magia de Coimbra, a 20 e 21.