Nas Notícias “Salgado continua a saber o caminho para a Suíça. Acólitos advogados vendem ficção da demência” Por

Numa fase em que os advogados de Ricardo Salgado têm tentado travar o julgamento do antigo líder do Banco Espírito Santo (BES), dizendo que o ex-banqueiro sofre de problemas relacionados com Alzheimer, a ativista contra a corrupção e ex-eurodeputada Ana Gomes deixa reparos à forma como Salgado continua a fazer a sua vida.

“Com OK de juiz e/ou tutor, o que é certo é que o ‘paciente’ Ricardo Salgado continua a saber o caminho para ir tratar da família e negócios à Suíça”.

Na mensagem que deixou na rede social Twitter, a antiga eurodeputada socialista fez notar ainda que o antigo responsável pelo BES continua, de igual modo, “a ler, recostado em ‘business’, o Expresso”.

Perante isto, Ana Gomes, que recentemente se candidatou a Presidente da Repúblico, diz que “só Proenças de Carvalhos e acólitos advogados procuram ainda vender a ficção da demência”.

Ricardo Salgado, recorde-se, responde na Justiça por três crimes de abuso de confiança pelo alegado desvio de 11 milhões de euros do Grupo Espírito Santo.

Perante o diagnóstico de demência apresentado pelos advogados, o Ministério Público quer saber se Ricardo Salgado já tem algum tutor designado para o representar em Tribunal.

“Não foi o doutor Ricardo Salgado que decidiu ter esta doença”

Em outubro de 2021, em declarações à entrada do Juízo Central Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça, o advogado Francisco Proença de Carvalho fez um pedido de “respeito” para com a condição do antigo presidente do grupo BES.

“Não é o arguido que decide ter Alzheimer, não foi o doutor Ricardo Salgado que decidiu ter esta doença, não foi o doutor Ricardo Salgado que decidiu autolimitar o seu direito de defesa, a sua possibilidade de prestar declarações, é a doença de Alzheimer que, infelizmente, afeta milhares de pessoas em Portugal”, declarou o advogado, em declarações aos jornalistas.

O julgamento de Ricardo Salgado deverá prosseguir já em janeiro de 2022.