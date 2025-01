Economia Simulador de salário e pensão líquida lançado pelo Doutor Finanças Por

Saiba qual será o salário líquido ou a pensão em 2025, de acordo com as novas tabelas de IRS. O Doutor Finanças acaba de lançar simuladores de salário líquido e de pensão líquida atualizados.

O Doutor Finanças, fintech especialista na área do bem-estar financeiro, acaba de lançar os simuladores do salário líquido e de pensão líquida já atualizados com as novas tabelas de retenção na fonte para 2025 publicadas esta semana pelo Governo.

Estas ferramentas vão permitir aos portugueses perceber, de forma simples e rápida, quanto irão receber ao final de cada mês.

Como saber qual o valor líquido do salário e pensão

Para que isso aconteça, o utilizador terá apenas de inserir nos campos disponíveis os dados relativos ao tipo de rendimento – como o vencimento base, retribuições extraordinárias e outros valores sujeitos e/ou isentos de IRS – composição do agregado familiar, e valor diário do subsídio de alimentação (quando aplicável.

Depois disto, o utilizador obtém de imediato uma estimativa do valor líquido que irá auferir ao final de cada mês já a partir de janeiro.

Esta análise detalhada considera já as atualizações de 2025, incluindo a subida do salário mínimo nacional para os 870 euros, a atualização do mínimo de existência para os 12.180 euros anuais e os novos limites dos escalões de IRS.

Desta forma, os novos simuladores do Doutor Finanças passam a demonstrar que mudanças aprovadas pelo Governo se refletem de forma positiva nos rendimentos líquidos.

Quem aufere o salário mínimo nacional continuará isento de IRS, e os casados com um único titular têm agora isenção até aos 957 euros. Adicionalmente, as pensões registam aumentos que, em alguns casos, poderão atingir valores superiores a 6%.

Exemplo de acordo com as novas tabelas de retenção na fonte

Como exemplo, um contribuinte que tenha um rendimento bruto de 1.500 euros, que seja casado e tenha dois filhos, passará a ter um rendimento líquido de 1.192 euros, o que corresponde a mais 3 euros por mês face ao rendimento de dezembro.

“As novas tabelas de retenção na fonte vão permitir aos portugueses ter um pouco mais de liquidez mensal. Os nossos simuladores foram atualizados para ajudar cada um a compreender o impacto no seu rendimento. É mais uma oportunidade para repensar na sua saúde financeira”, salienta Sérgio Cardoso, administrador da Academia Doutor Finanças.

Estas ferramentas reforçam o compromisso da fintech em disponibilizar soluções práticas, acessíveis e adaptadas às necessidades dos portugueses, promovendo uma maior literacia financeira e facilitando a gestão do orçamento familiar.