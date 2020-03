Apresentações/Novidades Salão Automóvel de Paris cancelado devido ao Covid-19 Por

À imagem do que já tinha sucedido com o Salão de Genebra, também o Salão Automóvel de Paris acaba d ser cancelado devido à pandemia de Covid-19.

O coronavírus está a afetar bastante a indústria automóvel, com fábricas fechadas há várias semanas, sendo que o anúncio da anulação da edição 2020 do certame parisiense acaba por não ser uma surpresa, seguindo os exemplos de idênticas mostras em Genebra (Suíça) e Detroit (Estados Unidos).

O Salão Automóvel de Paris – situado na Porta de Versailles – deveria ter lugar entre 1 e 11 de outubro deste ano, mas isso não acontecerá, na sequência do anuncio feito pela organização.

“O setor automóvel foi apanhado pela onde de choque económico, jogando neste momento a sua sobrevivência. Nada será como dantes, e este crise diz-nos para aprendermos a ser ágeis, criativos e mais do que nunca inovadores. As partes (envolvidas na organização) não estão para já colocadas em causa”, diz ainda a organização do certame parisiense.

Inaugurado em 1898 sob o nome de ‘Exposição Internacional dos Automóveis’, no Jardins das Tulherias na capita francesa, o certame viveu anteriormente períodos em que não foi realizado durante os dois conflitos mundiais. No ano passado o Salão Automóvel de Paris registou 1.068.194 visitantes.