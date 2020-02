Apresentações/Novidades Salão Automóvel de Genebra cancelado devido ao coronavirus Por

A epidemia de coronavirus continua a causar efeitos colaterais na atividade económica em todo o Mundo e o Salão Automóvel de Genebra é só uma das mais recentes ‘vítimas’.

É que os organizadores do mais importante certame do setor automóvel na Suíça foi cancelado devido à doença surgida na China

A decisão prende-se com a propagação do coronavirus – nomeadamente na vizinha Itália –, com a Confeferação Helvética a anunciar nas últimas horas a anulação de vários eventos que signifiquem o ajuntamento de mais de mil pessoas em solo suíço.

Com isto os organizadores do Salão de Genebra tiveram de anunciar hoje o cancelamento da exposição, uma das mais importantes do setor em todo o Mundo. “Lamentamos a situação, mas a saúde de todos, atores e visitantes é a nossa prioridade absoluta, bem como a dos nossos expositores”, declarou Maurice Turrettini.

O responsável máximo pela organização do certame referiu também que o enquadramento do salão leva a que a sua desmontagem terá de ser realizada à pressa, sendo que “as consequências financeiras deverão ser avaliadas nas próximas semanas”. Reiterando: “Uma coisa é certa: os bilhetes vendidos serão reembolsados, com os organizadores a comunicarem a forma de o fazer pelo seu site”.

